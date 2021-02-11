В России появятся тематические мобильные приложения для предоставления госуслуг

Тематические мобильные приложения для предоставления наиболее востребованных госуслуг проходят тестирование перед запуском. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Речь идет о таких мобильных приложениях, как "Здоровье", "Дом" и "Авто"», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Чернышенко отметил, что получение госуслуг с помощью мобильного приложения — понятный и современный процесс.

В конце 2020 года вице-премьер сообщал, что в марте 2021 года начнёт работу новая, более технологичная версия портала госуслуг. По словам Чернышенко, 75,5 млн россиян имеют подтверждённые учетные записи на электронном ресурсе, в 2020 году они получили более 175 млн услуг.

