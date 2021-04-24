В России появятся электронные патенты для трудовых мигрантов

Патенты с электронным носителем информации, позволяющие мигрантам осуществлять трудовую деятельность в России, могут ввести в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел страны.

По данным ведомства, согласно закону о правовом положении иностранных граждан в РФ, на территории субъекта федерации может вводиться патент в форме карты с электронным носителем информации на основании соглашения о взаимодействии между субъектом и федеральным органом власти в сфере внутренних дел.

В МВД отмечают, что сейчас готовится соответствующая нормативная база для введения электронных патентов на работу для иностранцев. В частности, ведомство готовит проекты приказов о внесении изменений в административный регламент по оформлению и выдаче патентов, а также об утверждении типового соглашения между МВД и региональными властями.

Кроме того, внутриполитическое ведомство ведет разработку формы бланка патента с электронным носителем информации.

