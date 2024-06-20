На Дальнем Востоке за третьего ребенка будут выплачивать миллион рублей

В ведомстве уточнили, что речь идёт о субъектах, входящих в состав ДФО, где суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего по округу.

«Это Чукотский автономный округ, Приморский край, Амурская область, Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область», - указала замглавы Минвостокразвития Эльвира Нургалиева.

По её словам, ожидаемый демографический эффект от реализации программы «Миллион за третьего ребёнка» в указанных регионах ожидается «в количестве 2,2 тысяч дополнительных рождений третьих и последующих детей к 2026 году».

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Якутск заявил, что приобрести жильё по программе дальневосточной ипотеки смогут участники СВО, сообщает RT.

