На Дальнем Востоке за третьего ребенка будут выплачивать миллион рублей
Выплату в размере миллиона рублей при рождении третьего ребёнка с 1 июля 2024 года введут в восьми регионах Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о субъектах, входящих в состав ДФО, где суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего по округу.
«Это Чукотский автономный округ, Приморский край, Амурская область, Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Хабаровский край и Еврейская автономная область», - указала замглавы Минвостокразвития Эльвира Нургалиева.
По её словам, ожидаемый демографический эффект от реализации программы «Миллион за третьего ребёнка» в указанных регионах ожидается «в количестве 2,2 тысяч дополнительных рождений третьих и последующих детей к 2026 году».
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Якутск заявил, что приобрести жильё по программе дальневосточной ипотеки смогут участники СВО, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Южной Корее не о чем беспокоиться в связи с новым договором РФ и КНДР
- Путин: У России нет цели подходить к Харькову
- Путин: Запад поменяет Зеленского в 2025 году
- Путин: Нет никакой необходимости использовать солдат из КНДР в СВО
- В России снимут полнометражный фильм по роману «Война и мир»
- Путин: Россия думает об изменениях в своей ядерной доктрине
- Путин сравнил международные санкции против КНДР с блокадой Ленинграда
- США будут передавать Украине все производимые системы Patriot и NASAMS
- В Москве из-за урагана госпитализировали 18 человек
- Краснодар показал наиболее высокие темпы роста зарплат за год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru