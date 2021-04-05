В России появится цифровой профиль туриста
Ассоциация больших данных, в которую входят крупнейшие телекоммуникационные и IT-компании России, запустит сервис для анализа действий туристов в регионах. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации Алексей Нейман в беседе с РБК.
Отмечается, что с помощью обезличенных данных, полученных от различных систем, организация будет определять потребности и нереализованный спрос отдыхающих.
В цифровой профиль туриста включат данные о стране и регионе его проживания, социально-демографические характеристики, сведения о расходах во время поездки, приобретенных товарах. Кроме того, будут учтены посещенные отдыхающим достопримечательности, заведения, объекты инфраструктуры, его интересы и отзывы.
Как отметил Нейман, новый сервис будет коммерческим, и доступ к нему смогут получить власти и частные компании в регионах.
Запуск пилотного проекта запланирован на второй квартал 2021 года, завершение исследований ожидается в следующем году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 646 / сут.
Умерли
101 тыс.+343 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+7 052 / сут.
- В АТОР спрогнозировали сроки открытия Европы для российских туристов
- В России появится цифровой профиль туриста
- На Урале пожарные спасли шестерых детей из задымленного дома
- В Сбербанке спрогнозировали снижение темпов роста цен на жилье
- В России выявили 8646 новых случаев коронавируса за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru