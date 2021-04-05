В России появится цифровой профиль туриста

Ассоциация больших данных, в которую входят крупнейшие телекоммуникационные и IT-компании России, запустит сервис для анализа действий туристов в регионах. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации Алексей Нейман в беседе с РБК.

Отмечается, что с помощью обезличенных данных, полученных от различных систем, организация будет определять потребности и нереализованный спрос отдыхающих.

В цифровой профиль туриста включат данные о стране и регионе его проживания, социально-демографические характеристики, сведения о расходах во время поездки, приобретенных товарах. Кроме того, будут учтены посещенные отдыхающим достопримечательности, заведения, объекты инфраструктуры, его интересы и отзывы.

Как отметил Нейман, новый сервис будет коммерческим, и доступ к нему смогут получить власти и частные компании в регионах.

Запуск пилотного проекта запланирован на второй квартал 2021 года, завершение исследований ожидается в следующем году.

