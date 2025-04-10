В России появится платформа для обмена опытом учителей из разных стран

Единую цифровую платформу для обмена опыта между учителями из различных государств планируют создать в России. Об этом заявил журналистам глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Очень важен следующий этап развития... Евразийского континента в части образования - создание единой цифровой платформы по образованию», - подчеркнул министр.

Разработка позволит учителям из разных стран рассказывать о методиках преподавания и взаимодействия с детьми. Также платформа объединит лучшие образовательные программы, курсы, материалы на различных языках, это поспособствует развитию межкультурного диалога и обмену знаниями в основе общего образовательного пространства.

Ранее Сергей Кравцов сообщил, что в школах с нового учебного года могут начать ставить оценки за поведение, пишет RT.

