В России появится платформа для обмена опытом учителей из разных стран
Единую цифровую платформу для обмена опыта между учителями из различных государств планируют создать в России. Об этом заявил журналистам глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Очень важен следующий этап развития... Евразийского континента в части образования - создание единой цифровой платформы по образованию», - подчеркнул министр.
Разработка позволит учителям из разных стран рассказывать о методиках преподавания и взаимодействия с детьми. Также платформа объединит лучшие образовательные программы, курсы, материалы на различных языках, это поспособствует развитию межкультурного диалога и обмену знаниями в основе общего образовательного пространства.
Ранее Сергей Кравцов сообщил, что в школах с нового учебного года могут начать ставить оценки за поведение, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru