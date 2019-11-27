В России появится новый порядок ввода в оборот медпрепаратов

Новый порядок ввода в оборот медицинских препаратов установило правительство РФ. Вместо обязательной сертификации производители должны будут предоставлять в Росздравнадзор данные о препарате. Ввод в оборот будет осуществляться на основании выданного Росздравнадзором разрешения, - говорится в справке на сайте кабмина. Законодательные нормы вступают в силу 29 ноября 2019 года. Как поясняет ТАСС, сейчас перед вводом лекарств в оборот, за исключением иммунобиологических препаратов, производитель должен предоставлять документ, подтверждающий качество препарата. Кроме того, необходимо подтверждение производителя, что препарат соответствует требованиям, установленным при государственной регистрации препарата. Для ввода иностранного препарата нужен был сертификат производителя, удостоверяющий соответствие ввозимого средства перечню свойств.

Нынешние правила приводили к неожиданным перекосам на рынке фармпрепаратов, порой принимавшим весьма уродливые и циничные формы. В частности, в какой-то момент оказалось, что тысячи больных детей в России нуждаются в лекарственных препаратах, запрещенных для ввоза на территорию страны. Причиной тому – запретительное регулирование фармацевтического рынка в России, - заявлял на пресс-конференции в НСН руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев:

«Технология принятия решений у нас запретительная, то есть проще запретить. У нас очень много активных веществ, которые были из безрецептурных переведены в рецептурные, и инициатором всегда выступало МВД».

Такое положение дел вынуждало родителей многих больных детей заказывать за рубежом препараты, не прошедшие регистрацию в России, а то и вовсе запрещенные ко ввозу – от отсутствия иных возможностей облегчить страдания своих детей, - рассказывал в пресс-центре НСН детский врач Василий Генералов:

«Те люди, которые вынуждены покупать препараты за рубежом, поверьте, уже прошли все варианты подобранной терапии, которая была доступна спокойно в аптеках или выписывалась бесплатно, и уже переходят к более серьезным и сложным по “добыванию” лекарствам только тогда, когда арсеналы здесь, к сожалению, уже были испробованы докторами. Как бы вы себя чувствовали, если вы знаете решение вопроса, если перед вами есть малыш и вы понимаете, как ему можно в момент снять эти приступы и не можете этого сделать?»

И вот на таких-то родителей органы охраны правопорядка буквально открыли охоту. Которая продолжалась до тех пор, пока после резонанса в СМИ на ситуацию не обратили внимание в Кремле. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, проблема должна быть решена так, чтобы ни дети, ни взрослые «не терпели мучений».



