В России появится новый детский канал «СуперГерои»

1 апреля 2022 года в России запустят новый детский канал для всей семьи «СуперГерои». Производителем канала стало ООО «Люкс Синема», дистрибуцией канала будет заниматься компания «Ред Медиа». Свою миссию создатели телеканала формулируют как «находить героев среди нас, раскрывать характеры, яркие личности и представлять их своим зрителям». Целевой аудиторией канала станут дети от 4 до 12 лет, однако основной упор будет сделан на возраст 5-8 лет.



В основу эфира лягут отечественные и зарубежные мультсериалы и фильмы с «супергеройской» тематикой. Здесь можно будет увидеть как премьеры, так и ставшие классикой работы российских киностудий «Союзмультфильм», «КиноАтис», «Рики», «Ред Карпет», «Мастер-Фильм» и других.

Из зарубежных фильмов будут показаны более 30 детских анимационных сериалов: «Супер Зак», «Супер 10», «Папа-Супер Герой», «Минифорс Х», «Пингвины-шпионы» и другие. Лицом телеканала «СуперГерои» станет персонаж СуперПиксель, с его изображением будут проходить конкурсы и розыгрыши для детей.

Также в студии телеканала появятся программы «Спокойной ночи, СуперГерой!» и «Доброе утро, СуперГерой!», их гостями будут дети «звездных» родителей – артистов, блогеров, писателей.

По словам директора телеканала «СуперГерои» Игоря Шибанова, сама концепция канала уже заключена в названии. «Супергерои — это супервозможности, необычные персонажи, которые могут делать или создавать то, что не может обычный человек. Для всех детей главные Супергерои – родители, а для родителей – их дети! Но в каждом из нас есть свои Герои: яркие и интересные персонажи, личности, живущие необычной жизнью, пытающиеся изменить этот мир», - отметил глава канала.

