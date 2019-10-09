В России появится новая платёжная система AliExpress Russiа

Сделку по созданию совместного предприятия (СП) в области электронных платежей завершили компании Alibaba, Mail.Ru Group, «Мегафон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщают «Ведомости». Партнёрство будет носить имя AliExpress Russia. В его рамках AliExpress Россия и Mail.ru Group будет обмениваться трафиком и продуктовыми инициативами, а также предоставлять российским пользователям цифровые платежные услуги и электронные кошельки.

Как отмечает телеканал «360», подготовка к сделке велась на протяжении года. Контрольный пакет акций СП сосредоточится в руках российских компаний, а совет директоров будет включать представителей Alibaba Group, «Мегафона», Mail.ru Group и РФПИ. Главой совета директоров совместного предприятия станет генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Добавим, по мнению главы Alibaba Group Дэниэла Чжана, СП поможет развитию цифровой потребительской экономики в России и странах СНГ.

