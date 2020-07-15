В России появится национальный стандарт школьной формы
«Инновационный научно-производственный центр текстильной и лёгкой промышленности» ведёт разработку национального стандарта школьной формы. Как рассказали в Минпромторге, он будет утверждён 10 ноября этого года.
Новый стандарт установит регламент для пиджаков, сарафанов, жакетов, брюк и иных элементов школьного гардероба. Планируется ввести характеристики, по которым можно измерить воздухопроницаемость и гигроскопичность, прочность ткани, способность образовывать катышки, менять размеры после стирки, передаёт РИА Новости.
Характеристики будут определены как для верха изделий, так и для подкладки, синтетическая подкладка порой может сделать небезопасной даже качественные полушерстяные вещи, отмечают в Минпромторге.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
746 тыс.+6 422 / сут.
Умерли
11 770+156 / сут.
Выздоровели
523 тыс.+10 424 / сут.
- Летальность от COVID-19 в России оказалась ниже показателей других стран
- Роспотребнадзор раскрыл уровень популяционного иммунитета к COVID-19
- В России появится национальный стандарт школьной формы
- Тест-системы на коронавирус будут бесплатно поставлять в регионы до 1 мая 2021 года
- Голикова назвала единственный невыполненный пункт плана борьбы с COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru