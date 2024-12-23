В России появится комиссия по спорту для инвалидов СВО и войн

Правительство России утвердило создание межведомственной комиссии, которая займется развитием физкультуры и спорта среди людей с инвалидностью, полученной в ходе участия в специальной военной операции и других военных конфликтах. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Комиссия будет работать над улучшением условий для инвалидов, пострадавших в военных действиях. В ее состав вошли представители ключевых государственных органов.

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Председателем комиссии назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В состав комиссии также вошли министр спорта Михаил Дегтярев, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и заместитель министра обороны Анна Цивилева.

Минспорт России возьмет на себя организационно-техническое обеспечение работы комиссии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Щербинский ВестникЪ
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