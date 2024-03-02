В России появился обучающий курс для руководителей НКО
Издательский дом «Аргументы и факты» запустил курс лекций и практикумов для руководителей и сотрудников некоммерческих организаций со всей страны. В рамках 25 лекций онлайн-интенсива «Формула успеха» сотрудникам НКО расскажут, как продвигать свою деятельность в СМИ.
Проект создали при поддержке Фонда президентских грантов, в подготовке активно участвовали топ-менеджеры издательского дома «АиФ». Они рассчитывают, что за время работы «Формулы успеха» с 1 марта по 30 мая в ней поучаствуют представители 100 некоммерческих организаций.
Гендиректор ИД Руслан Новиков рассказал, что записал для курса лекцию о том, как продвигать личный бренд.
«Помимо профессионализма, признания и репутации, личный бренд формируется путём транслирования ценностей. Ценности — основа коммуникации с аудиторией и поиск „своих“ людей», - отметил он.
По данным Министерства юстиции, в России более 200 тысяч НКО, и ежегодно регистрируются тысячи новых.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru