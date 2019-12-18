В России повысят безопасность пассажиров такси

Заведующий лабораторией климатологии Институа географии РАН Владимир Семенов рассказал «Комсомольской правде» о текущей зиме, ждать ли морозов и о климатических переменах на ближайшие годы.

Нынешнюю тёплую зиму Семёнов назвал аномалией, иллюстрирующей общую тенденцию. Декабрь за последние три десятка лет стал теплее на 4 градуса, он отражает глобальное потепление в мире. По словам специалиста, мы ддвижемся в сторону европейской зимы.

Семёнов прогнозирует более мягкую зиму и сокращение перепадов температуры между летом и зимой. Изменения климата заставят подстраиваться под себя и сельское хозяйство, которому предстоит менять сроки своей работы, используемые технологии и механизмы.

