В России повысят безопасность пассажиров такси
Заведующий лабораторией климатологии Институа географии РАН Владимир Семенов рассказал «Комсомольской правде» о текущей зиме, ждать ли морозов и о климатических переменах на ближайшие годы.
Нынешнюю тёплую зиму Семёнов назвал аномалией, иллюстрирующей общую тенденцию. Декабрь за последние три десятка лет стал теплее на 4 градуса, он отражает глобальное потепление в мире. По словам специалиста, мы ддвижемся в сторону европейской зимы.
Семёнов прогнозирует более мягкую зиму и сокращение перепадов температуры между летом и зимой. Изменения климата заставят подстраиваться под себя и сельское хозяйство, которому предстоит менять сроки своей работы, используемые технологии и механизмы.
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