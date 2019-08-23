В России повысили прожиточный минимум
Прожиточный минимум в Российской Федерации повышен во втором квартале текущего года до 11 тысяч, 185 рублей. Опубликован соответствующий приказ министерства труда и социальной защиты.
Как отмечает Ura.ru, для трудоспособного населения прожиточный минимум определён в 12 тысяч, 130 рублей, пенсионеры, по версии Минтруда, могут прожить на 9 тысяч, 236 рублей в месяц, дети – на 11 тысяч 4 рубля.
По сравнению с первым кварталом, прожиточный минимум увеличился приблизительно на 4% с небольшим плюсом – минусом по категориям населения. В Минтруде объяснили это повышением подорожанием продуктов, которые включены для исчисления минимума проживания.
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