В России повысили прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Российской Федерации повышен во втором квартале текущего года до 11 тысяч, 185 рублей. Опубликован соответствующий приказ министерства труда и социальной защиты.

Как отмечает Ura.ru, для трудоспособного населения прожиточный минимум определён в 12 тысяч, 130 рублей, пенсионеры, по версии Минтруда, могут прожить на 9 тысяч, 236 рублей в месяц, дети – на 11 тысяч 4 рубля.

По сравнению с первым кварталом, прожиточный минимум увеличился приблизительно на 4% с небольшим плюсом – минусом по категориям населения. В Минтруде объяснили это повышением подорожанием продуктов, которые включены для исчисления минимума проживания.

