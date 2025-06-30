В России поспорили о необходимости вводить аналог «Госуслуг» для иностранцев

Аналог «Госуслуг» для иностранцев может решить ряд вопросов, но в любом случае усложнит въезд в Россию, что невыгодно экономике, заявил эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН.

«Сегодня фактически заработал аналог «Госуслуг» для иностранцев – RuID. Пока не очень понятно, будет ли это работать и как. У нас достаточно регулирования сегодня. Когда мы технически усложняем процесс, это уже избыточно. У нас есть две крайности – экономика и безопасность. Люди, которые отвечают за безопасность, готовы три таких сервиса придумать и сделать их обязательными. Люди, которые за экономику, предлагают не усложнять въезд мигрантам, так как и так рук не хватает. RuID – это ответ на то, что многих мигрантов в прошлом году в страну не пустили без объяснения причины. Это позволит добавить в этот процесс предсказуемости», - рассказал он.

С 30 июня 2025 года в России начнут формировать цифровой профиль с биометрическими данными мигрантов, въезжающих в страну. Ранее дети мигрантов начали сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.



