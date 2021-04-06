В России пока не планируют вакцинировать мигрантов от COVID-19
Планов на вакцинацию мигрантов в России пока нет, заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"В настоящий момент на территории России осуществляется вакцинация граждан Российской Федерации", — сказали в оперштабе.
Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". Также в РФ зарегистрированы вакцины "Эпиваккорона" от новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора и "Ковивак" от центра Чумакова. Крупная партия первой уже направлена в 40 регионов. Вторая поступит в гражданский оборот в апреле.
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