В России пока не планируют вакцинировать мигрантов от COVID-19

Планов на вакцинацию мигрантов в России пока нет, заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"В настоящий момент на территории России осуществляется вакцинация граждан Российской Федерации", — сказали в оперштабе.

Президент Казахстана привился вакциной «Спутник V»

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". Также в РФ зарегистрированы вакцины "Эпиваккорона" от новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора и "Ковивак" от центра Чумакова. Крупная партия первой уже направлена в 40 регионов. Вторая поступит в гражданский оборот в апреле.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:МигрантыВакцинаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры