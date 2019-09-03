В России планируют вновь создать юношеские автошколы

В России разрабатывают план развития юношеских автошкол, существовавших во времена СССР. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Разработкой плана занимается Министерство просвещения. План предполагает, что ученики смогут осваивать азы вождения за школьной партой и получать права с 16 лет.

Кроме того, в Минпросвете отмечают, что такие автошколы позволят с юношеского возраста формировать правильное отношение к дорожной безопасности. Ведомство предлагает организовать автошколы при помощи поддержки госпрограммы или государственно-частного партнерства.

