В России пенсионеры в феврале получат доиндексированные пенсии

Россияне в феврале получат страховые пенсии, доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5%, выплаты начислят с доплатой за январь. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

«Фонду пенсионного и социального страхования... осуществить индексацию (дополнительное увеличение) страховых пенсий... обеспечив выплату указанных пенсий в феврале 2025 г. с доплатой за январь 2025 г.», — указано в документе.

Также постановление предусматривает увеличение до 145,7 рубля одного пенсионного коэффициента для граждан, которые выйдут на пенсию в этом году, и повышение фиксированной выплаты к пенсии по старости до 8907,7 рубля.

В России с 1 января выплаты пенсионерам увеличили на прогнозный уровень инфляции в 7,3%, позже президент Владимир Путин поручил дополнительно проиндексировать пенсии по уровню фактической инфляции в 9,5%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

