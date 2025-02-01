В России пенсионеры в феврале получат доиндексированные пенсии
Россияне в феврале получат страховые пенсии, доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5%, выплаты начислят с доплатой за январь. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.
«Фонду пенсионного и социального страхования... осуществить индексацию (дополнительное увеличение) страховых пенсий... обеспечив выплату указанных пенсий в феврале 2025 г. с доплатой за январь 2025 г.», — указано в документе.
Также постановление предусматривает увеличение до 145,7 рубля одного пенсионного коэффициента для граждан, которые выйдут на пенсию в этом году, и повышение фиксированной выплаты к пенсии по старости до 8907,7 рубля.
В России с 1 января выплаты пенсионерам увеличили на прогнозный уровень инфляции в 7,3%, позже президент Владимир Путин поручил дополнительно проиндексировать пенсии по уровню фактической инфляции в 9,5%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru