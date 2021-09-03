В России отменили самоизоляцию для прибывающих из Великобритании

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отменила требование о самоизоляции для приезжающих в Россию из Великобритании, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Попова заявила, что осенью в России возможен подъём заболеваемости коронавирусом, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританиясамоизоляцияРоспотребнадзорАнна Попова
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