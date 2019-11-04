В России отмечают День народного единства

В День народного единства традиционно во всех городах страны традиционно проходят торжественные шествия, митинги, концерты, этнографические форумы, фестивали культур народов России.

Накануне стало известно, что президент Владимир Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве, откроет выставку «Память поколений» в «Манеже», посвященную Великой Отечественной войне, вручит премию и орден Дружбы иностранным гражданам, способствующим укреплению единства российской нации и взаимодействию россиян с другими народами мира.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День народного единства, совпадающий с празднованием дня Казанской иконы Божией Матери, совершил традиционную литургию в Успенском соборе Кремля. Он также посетит выставку «Память поколений».

Напомним, День народного единства отмечается с 2005 года ежегодно 4 ноября в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов и связан с окончанием Смутного времени в России. Духовные основы праздника связаны с почитанием Казанской иконы, которая покровительствовала русским ополченцам в избавлении Москвы и всей страны от польских захватчиков.

