В России отложили выпуск обновленной купюры 500 рублей
Выпуск модифицированной банкноты номиналом 500 рублей отложили в России, прогнозов относительно сроков релиза новинки пока нет. Об этом пишут Известия со ссылкой на пресс-службу Банка России.
Как ожидалось, в 2024 году Центробанк выпустит новую пятисотрублевую купюру с достопримечательностями Северо-Кавказского федерального округа. Однако в текущем году выход банкноты не состоится.
«В этом году мы должны обсудить с экспертами Консультативного совета и жителями нашей страны символы для банкноты 1000 рублей и приступить к разработке ее дизайна. Дальше перейдем к банкнотам других номиналов — 500, 50 и 10. И к ним планируем применить аналогичный подход... Поэтому график выхода этих банкнот смещается по времени», — сообщили в ЦБ.
Регулятор сообщит дополнительно о сроках выпуска новых купюр.
Между тем в России поступили в обращение обновленные банкноты номиналом 5000 рублей, отмечает РЕН ТВ. На купюрах изображены достопримечательности Уральского федерального округа: стела «Европа – Азия» и памятник «Сказ об Урале».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru