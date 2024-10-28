В России отложили выпуск обновленной купюры 500 рублей

Выпуск модифицированной банкноты номиналом 500 рублей отложили в России, прогнозов относительно сроков релиза новинки пока нет. Об этом пишут Известия со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Как ожидалось, в 2024 году Центробанк выпустит новую пятисотрублевую купюру с достопримечательностями Северо-Кавказского федерального округа. Однако в текущем году выход банкноты не состоится.

«В этом году мы должны обсудить с экспертами Консультативного совета и жителями нашей страны символы для банкноты 1000 рублей и приступить к разработке ее дизайна. Дальше перейдем к банкнотам других номиналов — 500, 50 и 10. И к ним планируем применить аналогичный подход... Поэтому график выхода этих банкнот смещается по времени», — сообщили в ЦБ.

Регулятор сообщит дополнительно о сроках выпуска новых купюр.

Между тем в России поступили в обращение обновленные банкноты номиналом 5000 рублей, отмечает РЕН ТВ. На купюрах изображены достопримечательности Уральского федерального округа: стела «Европа – Азия» и памятник «Сказ об Урале».

