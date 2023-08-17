В России открылся второй молодежный форум «Юг Молодой»

В Бердянске Запорожской области 17 августа стартовал Всероссийский молодежный образовательный форум «Юг Молодой». В нем принимают участие 500 молодых активистов из Запорожской и Херсонской областей, ЛНР, ДНР и других регионов России. Информационным партнером форума выступает новостной агрегатор СМИ2.

Одной из главных тем «Юга Молодого» стала новость о создании образовательного центра «Маяк». Его возведут в Запорожской области на берегу Азовского моря. В «Маяк» планируют вместить все направления развития, которые связаны с новыми российскими регионами. Так, на площадках образовательного центра представят сферы безопасности, ИТ, микроэлектроники, робототехники и приборостроения. «Маяк» войдет в экосистему Росмолодежи.

На сегодняшний день российская молодежь может посетить исторический образовательный центр «Истоки», культурный кластер «Таврида», молодых управленцев ждут на «Сенеже», а медиатехнологов на «Шуме». На Камчатке сейчас создают образовательный центр обо всем, что связано с экологией.

Замглавы федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов рассказал, что новые российские регионы этом году подали 170 заявок на гранты Росмолодежи. Победу одержали 37 проектов, они получат 20 миллионов рублей. Уточняется, что 121 заявка на гранты поступила из ДНР, что вывело регион в лидеры по количеству заявок.

