В России откроют на заводах филиалы колоний для заключённых

В России отныне разрешено организовывать филиалы исправительных колоний при крупных предприятиях - в местах, где для заключенных найдётся работа. Это предусмотрено поправками в Уголовно-исполнительный кодекс, которые сегодня опубликовала «Российская газета». Они вступят в силу с 1 января 2020 года, уточняет Ura.ru.

Филиалы можно будет открывать при производствах и крупных стройках, уточнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Они будут двух типов: колонии-поселения и исправительные центры, где отбывают наказание приговоренные к принудительным работам. Кроме того, поправки позволяют создавать общежития при предприятиях, где работают осужденные.

Предполагается, что условия проживания в филиалах будут лучше, чем в обычных колониях, однако требования режима будут жёстко соблюдаться. При этом, осужденные после отбытия срока наказания, смогут, при желании, остаться на предприятиях. Инициаторы проекта рассчитывают трудоустроить более 6 тысяч осужденных из колоний-поселений. Сейчас в таких учреждениях содержатся около 33 с половиной тысяч осужденных, из них работу имеют не больше трети.

