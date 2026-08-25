В России откроют 12 школ для талантливых детей

Во всех федеральных округах РФ появится 12 учебных заведений для талантливой молодежи. Попасть на учебу в них смогут школьники из разных регионов, рассказал Герой России Владислав Головин в интервью ТАСС.

Он добавил, что особое внимание уделяется доступности дополнительного образования для всех школьников. По его словам, система образования переживает модернизацию, а ее цель — создать беспрепятственный переход от учебы к дальнейшей работе. В этом подросткам помогут современные образовательные центры, где они получат возможность освоить практические навыки наравне с теоретической подготовкой.

Головин также добавил, что одним из приоритетов является развитие талантов школьников, поэтому кроме открытия 12 новых школ, предусматривается всесторонняя поддержка школьных театров, конкурсного и олимпиадного движения, а также победителей и призеров соревнований.

В рамках этой программы планируется продолжить ремонт и переоснащение детских школ искусств.

