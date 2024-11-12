В России от гриппа привились более 67 млн человек

Свыше 67 млн россиян сделали прививки от гриппа. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«В регионах продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 67,4 миллиона человек», — указали в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю число случаев гриппа и ОРВИ в стране снизилось на 5,6%, всего зафиксировано 627 тысяч случаев заболевания. Ведомство указало, что в структуре установленных респираторных вирусов большинство — негриппозной этиологии.

«Положительные находки вирусов гриппа единичны», — отмечается в сообщении.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская отметила, что грипп может грозить тяжелыми осложнениями, в том числе пневмонией, отеком мозга, миокардитом. По словам медика, прививка делает организм менее восприимчивым к заболеванию и в большинстве случаев поможет легче его перенести, минимизировав вероятность осложнений, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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