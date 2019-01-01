В России осталось 144 совершеннолетних узников фашизма
В России проживает почти 75,5 тысячи участников Великой Отечественной войны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.
По данным ПФР, сейчас в стране насчитывается чуть более 96 тысяч жителей блокадного Ленинграда и около 103 тысяч несовершеннолетних узников фашизма. При этом совершеннолетних узников фашизма осталось только 144 человека.
В стране насчитывается более 762,6 тысячи тружеников тыла.
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
В соответствии с законодательством Российской Федерации ветеранами являются лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий; лица, проходившие военную службу или проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награждённые орденами или медалями СССР за службу и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
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