В России определили самые вкусные семечки

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» определил лучших производителей семечек на текущий момент. Экспертный центр проверил семь брендов этого продукта в обжаренном виде. Как отмечает РЕН ТВ, все марки оказались безопасными.

Вместе с тем, у семечек «Степановна» и «От Атамана/Кубанское золото» выявлен затхлый запах, «Кубанские» оказались слишком мелкими. В итоге «Росконтроль» посчитал, что наиболее вкусные семечки представлены марками «ВкусВилл», «Кубанские», «Золотая семечка», «Бабкины семечки» и «От Мартина».

Эксперты подчёркивают, что семечками не стоит увлекаться. Во-первых, это чрезвычайно калорийный продукт. Во-вторых, при обжаривании в семечках накапливаются канцерогены в результате перекисного окисления жиров. Кроме того, если семечки неправильно хранятся, в них может появиться опасный афлатоксин.

