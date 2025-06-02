В России обязательную дактилоскопию прошли 940 тысяч иностранцев

Свыше 940 тысяч иностранцев прошли обязательную дактилоскопию в России. Об этом рассказали в главном управлении по вопросам миграции МВД.

Как отметили в ведомстве, дактилоскопированию иностранных граждан уделяется особое внимание.

«Общее число лиц, которым данная процедура была проведена в обязательном порядке... составило более 940 тыс. человек», - указали в МВД.

С начала 2025 года этот показатель увеличился на 15,5% по сравнению с прошлым годом. По данным МВД, дактилоскопия в том числе помогает раскрывать преступления прошлых лет.

Между тем в Москве и Подмосковье для иностранцев ввели обязательные регистрацию по месту нахождения, дактилоскопию и биометрическое фотографирование, пишет 360.ru.

