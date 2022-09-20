В России назван лучший водитель грузовика

В Уфе завершился Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика». Более 50 профессионалов в течение трёх дней боролись за звание лучших в категориях до 10 тонн и свыше 10 тонн. Победители поделили между собой 1 миллион рублей.

Конкурс был организован Министерством транспорта РФ и НИИ автомобильного транспорта, при участии правительства Республики Башкортостан и администрации г. Уфа.

Как отметил в обращении к участникам конкурса первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк, от квалификации и мастерства водителей грузовиков зависит не только объем перевезенного груза, но и безопасность на дорогах страны.

«Проведение конкурса является очень важной частью федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» и неотъемлемой частью подготовки высококвалифицированных водителей» - подчеркнул он.

В рамках конкурса участники доказали своё водительское мастерство на специальной трассе, прошли этап «Скоростного маневрирования» и испытание «Хрупкий груз». Также профессионалы доказали свои теоретические знания и защитили экзамен по правилам дорожного движения.

По итогам «Лучшим водителем грузовика» в категории свыше 10 тонн стал победитель конкурса 2020 года Сергей Андрианов из Екатеринбурга (АО «Лорри»). В интервью «Радиоточке НСН» он отметил, что все прошедшие два года он готовился к соревнованиям.

«Эмоции самые положительные. Можно сказать, что я готовился два года, но ничего особенного, по большому счёту, не делал. Ведь это наша профессия и ежедневная работа. В основном уделил внимание подготовке по теоретической части и подтянул знание ПДД», - признался победитель.

Второе место в категории тяжёлых грузовиков занял Пётр Михайлов из Сургута, на третьем месте Антон Волохов из Новосибирска.

В категории грузовиков до 10 тонн «Лучшим водителем грузовика» назван Александр Климов из Липецка (ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»). В беседе с «Радиоточкой НСН» он отметил, что конкуренция среди участников мероприятия была серьёзной.

«Соперники были более достойны победы, я их даже побаивался. И конкуренция была жесткой, так как многие коллеги из-за пандемии пропустили предыдущие соревнования и приехали очень сильно подготовленными. Но, видимо, мне улыбнулась удача» - сказал лучший водитель легкого грузовика.

На вторую ступень пьедестала поднялся Вячеслав Колосовский из Череповца, «бронзу» увёз в Нижний Новгород Станислав Кузеванов.

Всего в конкурсе приняли участие водители-профессионалы из 30 городов и муниципальных образований России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми, Рязани, Сургута, Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода и других.

