В России нашли прослушку в импортных утюгах
В Минпромторге заявили о том, что в утюгах, привезённых в Россию из-за рубежа, установлены прослушивающие устройства.
Директор департамента радиоэлектронной промышленности Василий Шпак заявил об этом в Ялте на совещании по вопросам развития российской микроэлектроники. По словам чиновника, в нескольких образцах бытовой техники были обнаружены микрофоны.
«Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то способ связи», - сказал он.
Шпак также заявил, что наличие «жучков» в электроприборах — реальный факт, однако не уточнил, как устройства могли оказаться внутри утюгов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru