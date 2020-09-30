В России нашли прослушку в импортных утюгах

В Минпромторге заявили о том, что в утюгах, привезённых в Россию из-за рубежа, установлены прослушивающие устройства.

Директор департамента радиоэлектронной промышленности Василий Шпак заявил об этом в Ялте на совещании по вопросам развития российской микроэлектроники. По словам чиновника, в нескольких образцах бытовой техники были обнаружены микрофоны.

«Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то способ связи», - сказал он.

Шпак также заявил, что наличие «жучков» в электроприборах — реальный факт, однако не уточнил, как устройства могли оказаться внутри утюгов.

