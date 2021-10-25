В России начали тестировать технологию предотвращения нападений в школах
Камеры видеонаблюдения установят у российских школ в связи с ростом числа массовых стрельб в учебных заведениях. Системы смогут идентифицировать потенциальных стрелков поблизости, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разработчика проекта компанию NtechLab.
Подобную технологию уже тестируют в Самаре, интерес к ней проявили шесть крупных заказчиков, отмечает Газета.ру.
Как объяснил директор по консалтингу NtechLab Глеб Дьяконов, камера, фиксируя потенциального стрелка, тут же подает сигнал на пульт в школе. Если охрана учебного заведения не отреагирует, система самостоятельно заблокирует входы в школу, подаст сигнал тревоги в здании и сообщит о возможной угрозе в полицию, отмечает Ura.ru.
«Камеры оснащаются технологией, способной распознавать конкретный вид оружия. Например, могут быть системы, отлично работающие при свете дня с дробовиками и винтовками», — рассказал эксперт.
В то же время Дьяконов отметил, что пока не существует систем, которые смогут отследить небольшой пистолет, «особенно в темноте».
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