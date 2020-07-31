В России началась выдача водительских удостоверений нового образца

Обратившиеся в ГИБДД для замены водительских удостоверений автовладельцы в июле получили документы нового образца. В верхней части лицевой стороны удостоверения появились надписи на трёх языках – русском, английском и французском, выполненные сиреневым цветом: «водительское удостоверение», driving licence и permis de conduire.

Как отмечают в МВД, новый стандарт приведёт форму водительского удостоверения в соответствие нормами российского законодательства и международного права, пишет Ura.ru.

В частности, речь идёт о Конвенции о дорожном движении от 1968 года, согласно которой жители ратифицировавших её государств могут путешествовать по этим странам с правами национального образца.

