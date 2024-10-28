В России началась шестидневная рабочая неделя
Длинная рабочая неделя стартовала в России, она продлится шесть дней, с 28 октября по 2 ноября.
Суббота, 2 ноября, станет для жителей страны рабочим днем. При этом в соответствии с Трудовым кодексом он будет сокращенным. В связи с празднования Дня народного единства граждане смогут отдыхать в воскресенье и понедельник, 3 и 4 ноября.
Выходной со 2 ноября перенесли на 30 апреля 2025 года, благодаря этому у россиян появятся непрерывные выходные 28 апреля-1 мая.
Ранее юрист Марина Суховская заявила, что работодатель может на постоянной основе установить шестидневную рабочую неделю, если общее количество часов отработки при этом не увеличится, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru