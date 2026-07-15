В России на 10% снизилось число детей в соцучреждениях

В 2025 году завершилась Всероссийская инспекция системы профилактики сиротства. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в докладе о своей деятельности за прошедший год.

По итогам программы почти на 10% снизилось число детей в соцучреждениях (с 53,4 до 48,3 тыс.) и сократились случаи лишения родительских прав (с 21 631 до 17 039). Также сократилось число ограничений родительских прав. Показатель отмены ограничений и восстановления родительских прав, наоборот, увеличился.

В ряде регионов внедряют службы «социальной няни», кратковременного присмотра и бесплатной юридической помощи для восстановления в родительских правах.

За прошедший год Львова-Белова совершила 42 поездки в 36 регионов, проинспектировав 140 учреждений. Правозащитникам поступило более 107 тысяч обращений. Основные темы запросов: семейные права, защита от насилия и жилищные вопросы.

В докладе омбудсмен отчиталась о реализации проектов «Подростки России», «Страна для детей», «Сопровождение через всю жизнь» и «Дети в семье». Также в качестве приоритетного направления отмечалась поддержка семей участников СВО.

