В законодательстве России может снова появиться понятие «военная тайна». может вернуться понятие военной тайны. Как сообщает Ura.ru, над этим вопросом уже сейчас работает Министерство обороны страны. Разработка должна продлиться до следующего года, однако официально эта информация пока не подтверждена.

По данным Известий, которые ссылаются на источники в ведомстве, решение о введении юридической нормы «тайна в области обороны» уже принято, пишет Газета.ру. Ожидается, что под этот термин попадет информация, которая сейчас относится к государственной тайне. Речь идет о сведениях, которые касаются вооружения, комплектования и дислокации войск, а также планов мобилизации.

Ранее вооруженные силы США признались в неэффективности своих систем радиоэлектронной борьбы по сравнению с российскими и китайскими системами. В интервью НСН член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подтвердил, что российские системы радиоэлектронной борьбы не имеют аналогов в мире.

