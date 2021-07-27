Россиянам предложили отмечать День качества в ноябре
Министерство промышленности и торговли РФ предложило во второй четверг ноября отмечать в России новый праздник - День качества.
Соответствующий проект указа президента России «О Дне качества» опубликован для обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Инициатива Роскачества по установлению в России профессионального праздника была одобрена госкомиссией в конце марта, отмечают в Минпромторге.
«Закрепление Дня качества в Российской Федерации будет способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам, внедрению идеологии качества в нашу жизнь», - отметил в этой связи руководитель Роскачества Максим Протасов.
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