Россиянам предложили отмечать День качества в ноябре

Министерство промышленности и торговли РФ предложило во второй четверг ноября отмечать в России новый праздник - День качества.

Соответствующий проект указа президента России «О Дне качества» опубликован для обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива Роскачества по установлению в России профессионального праздника была одобрена госкомиссией в конце марта, отмечают в Минпромторге.

«Закрепление Дня качества в Российской Федерации будет способствовать формированию устойчивого интереса потребителей к качественным товарам и услугам, внедрению идеологии качества в нашу жизнь», - отметил в этой связи руководитель Роскачества Максим Протасов.

