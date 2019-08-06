В России может появиться новое патриотическое движение

Руководство Гильдии негосударственных структур безопасности (НСБ) Московской торгово-промышленно палаты выступило инициатором создания нового патриотического движения «Хранители России». Подробнее о проекте рассказал глава Гильдии НСБ МТПП Дмитрий Галочкин.

«Одна из центральных задач НСБ - это быть полезной для государства структурой. Сегодня мы объединяем профессионалов из всех областей сферы безопасности и готовы делиться и своим опытом, и наработками с профильными государственными ведомствами. Появление нового общественного движения позволит нам внутри нашего сообщества объединить людей, которые готовы не просто словом, но и делом помогать нашим гражданам, отстаивать интересы нашей страны на всех уровнях», - объяснил он.

На сегодняшний день создание нового патриотического движения поддерживают в Совете Федерации РФ, Государственной думе РФ, федеральной Общественной палате и других уважаемых государственных и гражданских институтах.

