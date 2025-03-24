В России может появиться новая мера поддержки молодых родителей
В России могут предоставить молодым родителям набор предметов первой необходимости для ухода за новорождённым, сообщает РИА Новости.
С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Предложение он направил министру труда Антону Котякову.
Речь идёт о семьях, в которых первый ребёнок рождён матерью в возрасте до 23 лет. По словам депутата, инициатива предполагает предоставление набора необходимых предметов для ухода за ребёнком в первый год его жизни.
Это позволит обеспечить детям полноценные условия для роста и развития в грудном возрасте.
Ранее депутат Буцкая призвала выплачивать повышенные зарплаты многодетным родителям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru