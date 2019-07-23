В России могут запретить e-mail без идентификации

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России можно будет исключительно после идентификации личности. Документ подписан председателем комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом и его заместителями, отмечают «Известия».

Идентифицировать пользователей предполагается с помощью абонентского номера на основании соответствующего договора. Его будут заключать организатор сервиса e-mail с оператором связи. Авторы инициативы считают, что такая мера снизит число ложных сообщений с террористическими угрозами, которые, как правило, отправляются анонимно. Организаторов сервисов электронной почты предполагается обязать ограничивать действия пользователей, которые распространяют противоправную информацию.

В прошлом году в России вступили в силу антитеррористические законы, известные как «пакет Яровой». Правила, в частности, предусматривают хранение компаниями, входящими в Реестр организаторов распространения информации, трафика в течение полугода. Эти данные должны предоставляться по запросу правоохранительным органам.

Крупные иностранные интернет-компании и сервисы пока не подпадают под действие антитеррористических законов.

