В России могут запретить e-mail без идентификации
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России можно будет исключительно после идентификации личности. Документ подписан председателем комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом и его заместителями, отмечают «Известия».
Идентифицировать пользователей предполагается с помощью абонентского номера на основании соответствующего договора. Его будут заключать организатор сервиса e-mail с оператором связи. Авторы инициативы считают, что такая мера снизит число ложных сообщений с террористическими угрозами, которые, как правило, отправляются анонимно. Организаторов сервисов электронной почты предполагается обязать ограничивать действия пользователей, которые распространяют противоправную информацию.
В прошлом году в России вступили в силу антитеррористические законы, известные как «пакет Яровой». Правила, в частности, предусматривают хранение компаниями, входящими в Реестр организаторов распространения информации, трафика в течение полугода. Эти данные должны предоставляться по запросу правоохранительным органам.
Крупные иностранные интернет-компании и сервисы пока не подпадают под действие антитеррористических законов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Умер третий ребенок после пожара в палаточном лагере под Хабаровском
- Мосгоризбирком: Брак в подписях на совести самих кандидатов и сборщиков
- В России могут запретить e-mail без идентификации
- Ловушки для разума. Илья Черт рассказал, для чего ему татуировки
- Второй ребёнок умер после пожара в палаточном лагере под Хабаровском