В России могут снизить цены на ритуальные услуги
1 декабря 202008:48
В России могут снизить цены на ритуальные услуги, передает РИА Новости.
В Госдуму внесли законопроект о реформе похоронного дела. Он предполагает, что будут созданы единые требования к работающим на рынке компаниям, а заявки на погребение станут принимать только через диспетчерские центры.
Эти меры, по мнению автора законопроекта депутата Антона Жаркова, могут привести к росту прозрачности и конкуренции на рынке и снижению цен.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru