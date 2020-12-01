В России могут снизить цены на ритуальные услуги

В России могут снизить цены на ритуальные услуги, передает РИА Новости.

В Госдуму внесли законопроект о реформе похоронного дела. Он предполагает, что будут созданы единые требования к работающим на рынке компаниям, а заявки на погребение станут принимать только через диспетчерские центры.

Эти меры, по мнению автора законопроекта депутата Антона Жаркова, могут привести к росту прозрачности и конкуренции на рынке и снижению цен.


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ФОТО: РИА Новости
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