В России могут снизить цены на ритуальные услуги, передает РИА Новости.

В Госдуму внесли законопроект о реформе похоронного дела. Он предполагает, что будут созданы единые требования к работающим на рынке компаниям, а заявки на погребение станут принимать только через диспетчерские центры.

Эти меры, по мнению автора законопроекта депутата Антона Жаркова, могут привести к росту прозрачности и конкуренции на рынке и снижению цен.



