В России могут разрешить ночные ремонты в квартирах

В России задумались о том, чтобы разрешить проводить ремонты в квартирах по ночам. С таким необычным предложением выступил вице-спикер парламента Кировской области Роман Титов. По его мнению, разрешить ночной ремонт необходимо в новостройках, сданных в эксплуатацию не более полутора лет назад.

Титов отметил, что люди не помешают никому, если ремонт проводится тогда, когда он не заселён.

«Когда еще рабочему человеку делать ремонт, как в нерабочее время?», — подчеркнул депутат.