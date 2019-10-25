В России могут разрешить ночные ремонты в квартирах
В России задумались о том, чтобы разрешить проводить ремонты в квартирах по ночам. С таким необычным предложением выступил вице-спикер парламента Кировской области Роман Титов. По его мнению, разрешить ночной ремонт необходимо в новостройках, сданных в эксплуатацию не более полутора лет назад.
Титов отметил, что люди не помешают никому, если ремонт проводится тогда, когда он не заселён.
«Когда еще рабочему человеку делать ремонт, как в нерабочее время?», — подчеркнул депутат.
Напомним, в декабре прошлого года жителям России посоветовали делать ремонты в морозы. По данным экспертов, зимние ремонтные работы обойдутся на 5-10% по сравнению с затратами, которые потребовались на его проведение в летнее время. Отмечается, что разницу в стоимости обеспечивают сезонные скидки на материалы в строительных магазинах, иногда до 15%, снижение стоимости услуги, которые оказывают ремонтные бригады.
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