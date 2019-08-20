В России могут отменить штрафы за флаги в домах и на балконах

В России собираются отменить штрафы за вывешивание флагов на балконах и домах. С такой инициативой выступила Общественная палата. Как рассказал сайту KP.RU её секретарь Валерий Фадеев, обращение в Госдуму уже направлено, теперь дело за парламентариями.

Согласно действующему законодательству, нарушение правил размещения флагов карается штрафом в размере от 3 до 5 минимальных размеров оплаты труда. Как отметил Фадеев, ограничения в своё время были введены из-за опасения осквернения одного из символов государства, однако сейчас уже подавляющее большинство граждан проявляют сознательность в этом вопросе, а ограничения остаются.

В качестве примера секретарь Общественной палаты приводит ситуацию, когда побеждает сборная России – многие ходят с флагами страны, вывешивают их из окон домов, размахивают из автомобилей.

