В России могут отменить ограничение на стаж ухода родителя за детьми
В России предлагается отменить ограничение на засчитываемый в страховой стаж период ухода одного из родителей за ребенком, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сенатора Андрея Кутепова.
По его словам, разработан соответствующий проект закона. Сенатор указал, что сегодня в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком «до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности».
Однако мера касается периода ухода только за четырьмя детьми. В результате родители пятерых и более детей лишены меры поддержки.
Ранее стало известно, что за последние пять лет почти на 27% увеличилось число многодетных семей в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru