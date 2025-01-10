В России могут отменить ограничение на стаж ухода родителя за детьми

В России предлагается отменить ограничение на засчитываемый в страховой стаж период ухода одного из родителей за ребенком, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сенатора Андрея Кутепова.

По его словам, разработан соответствующий проект закона. Сенатор указал, что сегодня в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком «до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности».

Однако мера касается периода ухода только за четырьмя детьми. В результате родители пятерых и более детей лишены меры поддержки.

Ранее стало известно, что за последние пять лет почти на 27% увеличилось число многодетных семей в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

