В России могут изменить билеты на теоретическом экзамене на права

Министерство внутренних дел России прорабатывает возможность изменения экзаменационных билетов на теоретическом экзамене на права для осознанного понимания будущим водителем безопасных действий при управлении автомобилем в различных ситуациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Как отметили в ведомстве, вопрос изменения подходов к составлению билетов для экзамена на права прорабатывает Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД. Мероприятие входит в комплекс задач по снижению аварийности по вине водителей со стажем вождения менее двух лет, а также совершенствованию системы допуска к управлению транспортом.

«Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от "заучивания" конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения», — подчеркнули в МВД.

В дальнейшем ведомство представит на общественное обсуждение соответствующие нормативно-правовые акты.

