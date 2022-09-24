В России множатся фейк-сайты по продаже iPhone 14
C 1 августа по 22 сентября эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили 25 тысяч фейк-сайтов по продаже iPhone 14, сообщает «Газета.Ru».
«На поддельных страницах злоумышленники обычно заманивают возможностью либо сделать предзаказ со скидкой, либо совершить покупку до начала официальных продаж», - сказала контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.
Аналитик отметила, что при вводе данных банковской карты с нее будут списаны деньги, а товар не будет доставлен. Также мошенники обманным путем заставляют владельцев смартфонов вводить данные Apple ID, что позволяет получить им доступ к содержимому iPhone.
Ольга Свистунова посоветовала россиянам трезво оценивать все заманчивые предложения по продаже новых моделей iPhone. Также она рекомендует проверять подлинность сайта.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» флагманская модель iPhone 14 будет стоить в России 120-130 тысяч рублей, но телефоны Apple уже не пользуются спросом из-за санкционных ограничений.
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