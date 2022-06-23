В России маткапитал на первенца может вырасти почти на треть к 2025 году

Минтруд допустил увеличение материнского капитала на первого ребенка, к 2025 году размер выплаты составит 680 тысяч рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2023 год и плановый период 2023-2024 годов.

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Как отмечается в документе, в следующем году размер маткапитала на первенца может составить 616,3 тысячи рублей, на второго ребенка — 814,4 тысячи. В 2024 году выплаты достигнут 653,9 и 864,1 тысячи рублей соответственно, в 2025-м — 680,1 и 898,7 тысячи.

В текущем году размер маткапитала, который россияне могут получить за рождение первого ребенка, составляет 524,5 тысячи рублей, за второго — 693,1 тысячи рублей, если семья ранее не оформляла эту выплату, пишет «Свободная пресса». Если же материнский капитал на первенца уже был получен, за второго ребенка семье полагается 168,6 тысячи рублей.

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ТЕГИ:МинтрудМатеринский Капитал
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