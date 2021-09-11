В России ликвидировали 37 лесных пожаров за сутки
Лесопожарные силы ликвидировали в регионах России 37 лесных пожаров на территории 12,2 тысячи га за сутки, тушение возгораний на площади более 210,6 тысячи га продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
«На 00:00 мск 11 сентября на территории Российской Федерации действовало 69 лесных пожаров на площади 610 640 га, по которым проводились работы по активному тушению», — отметили в ведомстве.
При этом 51 пожар действует на землях лесного фонда в Якутии на площади 204, 7 тысячи га. Пять пожаров на площади 595 га зарегистрировано в Свердловской области, два возгорания площадью 595 га — в Республике Марий Эл.
Из-за природных пожаров в трех регионах страны введен режим ЧС. В 46 субъектах РФ действует особый противопожарный режим.
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