В России ликвидировали 37 лесных пожаров за сутки

Лесопожарные силы ликвидировали в регионах России 37 лесных пожаров на территории 12,2 тысячи га за сутки, тушение возгораний на площади более 210,6 тысячи га продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

«На 00:00 мск 11 сентября на территории Российской Федерации действовало 69 лесных пожаров на площади 610 640 га, по которым проводились работы по активному тушению», — отметили в ведомстве.

При этом 51 пожар действует на землях лесного фонда в Якутии на площади 204, 7 тысячи га. Пять пожаров на площади 595 га зарегистрировано в Свердловской области, два возгорания площадью 595 га — в Республике Марий Эл.

Из-за природных пожаров в трех регионах страны введен режим ЧС. В 46 субъектах РФ действует особый противопожарный режим.

