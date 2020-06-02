В России к сентябрю выработают новые требования к общежитиям из-за коронавируса
К началу сентября Минобрнауки совместно с университетами разработают новые требования к общежитиям из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова.
По данным агентства, соответствующее заявление министр сделал в эфире Первого канала.
Фальков отметил, что требования будут, в частности, разрабатывать на основе рекомендаций Роспотребнадзора. По его словам, для принятия этих решений будет создана рабочая группа.
Напомним, в марте российские вузы перевели студентов на дистанционное обучение. Общежития некоторых вузов закрылись, ряд других продолжали работать.
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