В России изменились правила выдачи микрокредитов

В России с понедельника, 1 июля, вступили в силу новые правила, которые ограничивают проценты, а также пени по кредитам и займам. Уточняется, что это коснется займов, которые были взяты у банков и микрокредитных организаций на срок менее года. Как сообщает «Свободная пресса», ограничения вводятся по поручению президента России Владимира Путина.

В соответствии с новыми правилами, общий долг заемщика не может превышать сумму кредита или займа более чем в два раза. По достижении этой суммы, начисление процентов и пени будет прекращаться. Как сообщает Москва 24, ежедневная процентная ставка теперь не сможет превышать 1%, а общая стоимость займа в год — не более 36%.

Ранее стало известно, что в России могут появиться вклады для накопления первоначального взноса на ипотеку. Предполагается, что банки будут выплачивать таким вкладчикам по повышенной ставке, а после определённого срока и накопления 20% от цены жилплощади будут должны выдать клиенту ипотеку. Документ вряд ли сохранит первоначальный вид и будет реализован на практике, заметил в эфире НСН независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов. Он рассказал о предыдущей попытке ввести подобный вид вкладов, её провале и причинах, по которым инициатива не нашла поддержки в Госдуме.

