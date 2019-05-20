В России изменились правила сдачи ЕГЭ

Сообщается, что в этом году выпускники получат возможность самостоятельно следить за процессом сканирования сданных работ ЕГЭ. Об этом сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он сообщил, что помимо этого в регионах, где экзамен будет сдаваться по новым правилам, тестовые задания будут присылаться только с помощью защищенных интернет-каналов, уточняют Известия.

Кроме того, как сообщает Москва 24, доступ к задания будет выдаваться только получения педагогами специального шифра. Экзаменационные материалы будут распечатываться в присутствии выпускников.

В 2019 году в эксперименте примут участие Мордовия и Тыва, а также Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская и Ярославская области.

Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта Екатерина Самраилова рассказала НСН, что в России существует проблема с профессиональным определением. По мнению профессора, решать эту проблему необходимо со школьной скамьи, нужно информировать учеников и их родителей о востребованных профессиях и распознавать таланты ребенка в раннем возрасте.

