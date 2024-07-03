В России из федерального списка учебников убрали книги экономиста-иноагента Липсица

Минпросвещения исключило из федерального перечня учебников, допущенных в школы, пособия по экономике доктора экономических наук Игоря Липсица (признан в России иноагентом). Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на приказ министерства.

Меры касаются учебников «Финансовая грамотность» для 5-9 классов, соавторами Липсица в них выступили Вигдорчик Е.А. и Рязанова О.И. Кроме того, из федерального перечня исключены книги «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» (Липсиц, Савицкая Е.В.) и «Экономика: основы экономической политики» (Липсиц, Михеева С.А.).

Как отметила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, Минпросвещения исключило учебники из списка, «потому что их автор признан иностранным агентом». В свою очередь, зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов напомнил, что для иноагентов запрещена преподавательская деятельность, а учебные пособия являются частью образовательного процесса. Кроме того, как отметил парламентарий, с 2025 года будет сокращено количество часов обществознания в старших классах, а в средней школе предмет и вовсе отменят.

«Соответственно, учебные пособия для этих классов по экономическому блоку обществознания исключаются из перечня рекомендованных учебников», — указал Алтухов.

Минюст РФ признал Игоря Липсица иноагентом в марте, напоминает Ura.ru. По данным ведомства, экономист распространял недостоверные данные о решениях российских властей и политике страны, призывал к «усилению противоправных действий со стороны недружественных стран» и передаче активов РФ для финансирования Украины.

